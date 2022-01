SM – Scamacca, strada spianata: il Borussia Dortmund offre 45mln, ma lui vuole l’Inter

Strada spianata per l'Inter, almeno in Italia. Gianluca Scamacca è il rinforzo designato dai nerazzurri per l'attacco di Simone Inzaghi

Marco Macca

Strada spianata per l'Inter, almeno in Italia. Gianluca Scamacca è il rinforzo designato dai nerazzurri per l'attacco di Simone Inzaghi della prossima stagione. Come vi abbiamo riportato, Marotta avrebbe praticamente già prenotato il calciatore, convinto a giocarsi le sue carte a Milano, nonostante l'interesse di molti club, soprattutto esteri.

Come riferisce Sport Mediaset, infatti, su Scamacca ci sarebbe il forte pressing del Borussia Dortmund, che vorrebbe affidargli l'eredità di Haaland, e che si sarebbe spinto a offrire al calciatore circa 45 milioni di euro. L'ex Genoa, però, non sarebbe convinto della destinazione. Il desiderio di Gianluca, infatti, è restare in Italia, per avere più visibilità anche in chiave Italia. Ecco perché, consapevole dell'interesse dell'Inter, l'attaccante avrebbe dato priorità assoluta ai nerazzurri, con la Juventus fuori gioco dopo l'investimento su Vlahovic.

(Fonte: Sport Mediaset)