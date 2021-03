Inter, il retroscena: “Offerto scambio per accontentare la richiesta precisa di Conte”

Il tecnico avrebbe voluto Franck Kessie all'Inter: e il club ha provato con due tentativi a portarlo via dal Milan

Non è un mistero il forte gradimento di Antonio Conte nei confronti di Franck Kessie, cresciuto molto nell'ultimo anno al Milan. Il tecnico dell'Inter lo ha infatti espressamente chiesto per due volte alla dirigenza, che ha provato a portarlo via dai rossoneri senza riuscirci. Spiega Calciomercato.com: "Kessie piace all'estero ma anche in Italia. Specialmente all'Inter che aveva fatto due tentativi concreti per accontentare una precisa richiesta di Antonio Conte: lo scorso gennaio la proposta di scambio con Vecino, poi un nuovo, timido, tentativo settembrino. Niente da fare, Kessie vuole il Milan".