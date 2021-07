Biasin: “Scambio Ronaldo-Icardi? Wanda forse lo farebbe, so che Allegri…”

Le parole del noto giornalista di Libero sulla possibile operazione di mercato sull'asse Juventus-PSG

Negli ultimi giorni il nome dell'ex capitano dell'Inter, Mauro Icardi, è stato accostato di nuovo alla Juventus in ottica mercato. Del suo possibile approdo in bianconero al posto di Cristiano Ronaldo ha parlato così Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, a Tutti Convocati su Radio 24: "Scambio Ronaldo-Icardi? Non so se si farà, ma so che se dipendesse da Allegri si farebbe tra un minuto. Wanda Nara forse lo farebbe, Icardi non so. Paratici gli ha fatto tante telefonate in passato e gli ha sempre detto di no, ora son passati anni e panchine".