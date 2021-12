Roma-Vecino, c’è l’idea nuova: “Scambio con l’Inter, a Milano può arrivare…”

Matias Vecino, come noto, è in partenza dall'Inter. Con il contratto in scadenza, il centrocampista uruguaiano è ai margini del progetto

Marco Macca

Matias Vecino, come noto, è in partenza dall'Inter. Con il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno e con il poco spazio riservatogli in campo da Simone Inzaghi, il centrocampista uruguaiano è ai margini del progetto e potrebbe presto dire addio ai nerazzurri. Come riporta il Corriere dello Sport, per lui è spuntata l'ipotesi Roma, nell'ambito di un possibile scambio con Gonzalo Villar. Scrive il quotidiano:

"(...) Guadagna circa 2,5 milioni ma a 30 anni potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore pur di strappare un accordo pluriennale. Il problema semmai è appagare l’Inter, che non lo libererebbe gratis. Con Marotta, Tiago Pinto ha ancora in ballo i bonus da incassare a fine stagione per Dzeko. E i rapporti tra i due club sono ottimi. Insomma, volendo non sarebbe impossibile intavolare l’affare. La Roma però non vuole e non può spendere finché non cede qualche giocatore: uno di questi è Gonzalo Villar, che in teoria potrebbe rientrare anche in uno scambio. Più avanti il discorso può assumere contorni concreti".

