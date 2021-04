L’Inter ha scelto il dopo Handanovic: “Affare da 10mln, queste le 2 possibili contropartite”

L'Inter avrebbe ormai scelto il nome per la porta del futuro, il profilo che sarà chiamato a raccogliere l'eredità di Samir Handanovic

"Un’operazione di mercato sostenibile per l’Inter. Silvestri ha contratto in scadenza con l’Hellas a giugno 2022. Il valore del suo cartellino si aggira attorno ai dieci milioni di euro (...). Il club presieduto da Zhang proverà a muovere quanto prima le acque per Silvestri. Che potrebbe, però, dover attendere un anno per guadagnarsi la titolarità, considerato che Handanovic resta comunque capitano e riferimento dell’Inter (...). Dentro all’operazione “Silvestri all’Inter” potrebbero infilarsi due contropartite tecniche per il Verona del futuro: Pinamonti e Radu", si legge.