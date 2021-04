Radu e il dettaglio che influirà sul futuro. “Inter, per la porta cinque nomi”

Il secondo portiere nerazzurro ancora non ha esordito ufficialmente in nerazzurro: e il club si guarda intorno per il futuro

Marco Astori

E' tutto da scrivere il futuro della porta dell'Inter. Samir Handanovic con ogni probabilità rinnoverà il suo contratto, mentre Daniele Padelli lascerà Appiano. E Andrei Radu? Calciomercato.com spiega cosa sarà del romeno: "Inevitabilmente, gli 0 minuti del secondo estremo difensore nerazzurro in stagione influiranno anche sulla scelta del dopo-Handanovic. O cambierà la gestione del secondo portiere nell'arco della stagione o al momento è difficile immaginare il futuro numero uno nerazzurro in panchina per tutta la prima annata".

In caso di addio di Radu, sono diversi i nomi sul taccuino: "​Il preferito per la porta rimane Juan Musso, numero 1 dell’Udinese, club col quale c’è un ottimo rapporto. Sempre nella lista dei preferiti, un passo indietro all’argentino, c’è poi Alessio Cragno del Cagliari: anche qui rapporti eccellenti, come testimonia il doppio affare Godin-Nainggolan tra settembre e gennaio. Ma nella top 3 dei desideri per la porta, ecco Pierluigi Gollini, estremo difensore dell’Atalanta: anche l’ex United convince tanto i dirigenti nerazzurri. Ma è il più difficile da prendere. Sempre monitorati, ma più indietro, Alex Meret del Napoli e Marco Silvestri del Verona", conclude il portale.