Sconcerti: “Vedrei Belotti all’Inter al posto di Lukaku o Lautaro. E su Rom so che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche del mercato dell'Inter, analizzando la situazione di Lukaku

"Penso che qualcosa cambierà adesso, ne hanno bisogno tutti e forse dall'Inghilterra cominceranno ad arrivare soldi importanti. Quando centravanti importanti si muovono, come Kane, si muovono anche gli altri in un effetto domino".

"Lukaku? Ci può stare, anche se ha ribadito che vuole rimanere. Ma so che il figlio di Abramovic è sceso per trattare direttamente col giocatore. Gli hanno offerto 15 milioni l'anno, ma ha resistito per ora. Non so se ha avuto anche rassicurazioni dalla società".