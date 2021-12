Sconcerti: “Vlahovic come Chinaglia e Riva. Datelo all’Inter e vedrete che…”

Nel suo consueto intervento per calciomercato.com, Mario Sconcerti ha fatto il punto sulla situazione di Dusan Vlahovic

"Il grande giocatore non è solo quello che gioca bene nelle grandi squadre. E’ soprattutto quello che gioca in una squadra normale e la porta a vincere. E’ l’effetto Gigi Riva, l’effetto Chinaglia, l’effetto Pulici. Vlahovic è quel tipo di giocatore, porta con sé una grande differenza. Segna il cinquanta per cento dei gol della sua squadra, non ci riusciva nemmeno Van Basten (...). Datelo all’Inter e vincerà di nuovo (...)".