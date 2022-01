Sconcerti: “Inter, Scamacca è una certezza. Frattesi è il nuovo Marchisio”

Davide Frattesi e Gianluca Scamacca all'Inter a partire dalla prossima stagione? Mario Sconcerti ha commentato lo scenario di mercato

"Sono due giocatori molto interessanti. Su Scamacca credo si possa parlare di certezza, Frattesi mi sembra il nuovo Marchisio, elemento di inserimento e intelligenza in mezzo al campo. L'Inter ha bisogno di questi inserimenti, soprattutto in mezzo. Bene l'acquisto di Ricci da parte del Torino. Ha continuato a crescere e credo che Juric sia l'uomo giusto per farlo continuare a migliorare".