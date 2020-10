Inter, novembre mese chiave per 2 trattative: “Nella sede del club è stato appeso un cartello”

Il mercato estivo si è chiuso da meno di un mese, ma la finestra invernale di gennaio è dietro l’angolo e, dunque, l’obbligo per tutti è farsi trovare pronti. Ecco perché l’Inter ha esposto virtualmente, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il cartello ‘lavori in corso’ fuori dalla propria sede di Viale della Liberazione. Già a novembre, infatti, potrebbero essere definite due trattative molto importanti per il futuro. Stiamo parlando dei rinnovi di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni:

