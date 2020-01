Inter, i tifosi possono sognare: sarà mercato importante. Ieri il segnale inequivocabile di Zhang

Ieri l’Inter ha battuto il primo colpo ufficiale del mercato di gennaio. L’annuncio avvenuto in serata di Ashley Young ha aperto la campagna trasferimenti nerazzurra che, a breve, potrebbe anche accogliere altri rinforzi. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport in edicola oggi che, nel raccontare la prima giornata milanese di Young, ha confermato l’incontro con Zhang. Un segnale chiaro e distinto della voglia dell’Inter di essere protagonista del mercato:

“A Milano (Young, ndr) è atterrato poco prima di mezzogiorno, con lui anche la moglie Nicky e il figlio maggiore Tyler. Da Malpensa è andato direttamente al Coni per l’idoneità sportiva e poi le visite mediche all’Humanitas sotto l’occhio attento del professor Piero Volpi, responsabile dello staff medico nerazzurro. “Davanti alle telecamere tanti sorrisi e zero parole prima di arrivare nel tardo pomeriggio nella sede dell’Inter in viale della Liberazione. Qui ecco l’incontro con la dirigenza, con l’a.d. Marotta in testa, e con Steven Zhang. Il ritorno a Milano del presidente ha coinciso con il primo colpo di gennaio: un segnale inequivocabile che il mercato sarà importante“.