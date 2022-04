“Sensi, aperta una possibilità per il futuro”: il mercato dell’Inter può cambiare del tutto

C'è una nuova possibilità che si è aperta il relazione al futuro di Stefano Sensi e che cambierebbe completamente il mercato dell'Inter

C'è una nuova possibilità che si è aperta il relazione al futuro di Stefano Sensi e che, qualora si verificasse, cambierebbe completamente il mercato dell'Inter . Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, il centrocampista di proprietà nerazzurra, attualmente in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione, potrebbe tornare a Milano a partite dal 22-23 e restare all'Inter, per giocare magari da vice-Brozovic. Una scelta che potrebbe cambiare, appunto, il mercato dell'Inter, che potrebbe così risparmiare l'investimento su un altro profilo e destinare la somma eventualmente su altri acquisti:

"Quell'Inter alla quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024, con la quale, in due anni e mezzo, si è ritagliato troppo poco spazio. Colpa delle scelte di chi c'era in panchina e, soprattutto, degli infortuni. Sensi tornerà a Milano per restare, per essere utile, da mezzala o, chissà, magari anche da regista difensivo. Come alternativa a Brozovic, davanti alla difesa, ruolo nel quale è stato impiegato anche da Giampaolo".