L’Inter lascia carta bianca a Sensi: “Può decidere di partire, ma solo a una condizione”

A gennaio c'è un altro giocatore che potrebbe decidere di lasciare l'Inter: Stefano Sensi. Falcidiato dagli infortuni, il centrocampista è stato poco impiegato in questa prima parte di stagione da Simone Inzaghi. Nella prossima finestra invernale, dunque, l'ex Sassuolo potrebbe scegliere di andare via (solo in prestito) per trovare maggiore spazio, come scrive la Gazzetta dello Sport: