Sorpresa Inter, addio definitivo a Sensi? “Vale 15mln, Marotta può usarlo in questo scambio”

Il futuro di Stefano Sensi, nella prossima stagione, potrebbe non essere all'Inter. Il club nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport, valuta la cessione a titolo definitivo del centrocampista, attualmente in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione. Secondo il quotidiano, da Viale della Liberazione potrebbero provare a inserirlo come parziale contropartita nell'affare che porterebbe Scamacca e/o Frattesi a Milano dal Sassuolo: