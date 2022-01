CorSera – Inter, Sensi resta: decisione definitiva. Se Kolarov si ritira spazio per un acquisto

L'edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sulle ultime mosse di mercato dell'Inter, tra entrate e uscite

"Così il club nerazzurro ha bloccato l’operazione in attesa degli esami dell’argentino (Correa, ndr); in realtà la decisione di trattenerlo a Milano sembra presa e definitiva, tant’è vero che i blucerchiati stanno cercando un’altra soluzione. Kolarov quasi sicuramente lascerà il calcio già a gennaio, non è escluso che l’Inter prenda un esterno sinistro da alternare a Perisic, anche per preparare la sua successione nel caso in cui se ne vada a fine stagione".