Sensi in Europa piace eccome: “Un anno fa ha bussato all’Inter addirittura…”

Il nerazzurro ha ritrovato il gol e il sorriso in nazionale: ora l'Inter deve riuscire a valorizzarlo. Anche perché sul mercato il ragazzo piace

"L'Inter vuole proteggere e rilanciare Stefano Sensi". Apre così Calciomercato.com il suo focus sul futuro del centrocampista dell'Inter, che in nazionale ha ritrovato il gol e il sorriso. Ora Antonio Conte, consapevole del rientro a pieno regime del ragazzo, dovrà decidere se impiegarlo e puntare su di lui o meno: "Il contratto fino al 2024 obbliga il club nerazzurro a puntare con decisione su un talento che ha solo bisogno di ritrovare certe sensazioni sul campo. D'altronde solo dodici mesi il Barcellona aveva bussato alla porta per prendere informazioni sul classe 95', segnale di come sia un giocatore in grado di fare la differenza. Il sinistro vincente in Lituania può diventare la scintilla per iniziare un nuovo capitolo in nerazzurro", spiega il portale.