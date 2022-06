Sensi, la Fiorentina ci prova come un anno fa. “Prestito? Sì dell’Inter, no del calciatore”

Stefano Sensi è tornato all'Inter dopo il prestito alla Sampdoria ma il suo destino sarà lontano da Milano. La Fiorentina, nei giorni scorsi, ha avviato i contatti e la pista toscana può essere un'ipotesi valida. "Una trattativa con i nerazzurri per il prestito è possibile, formula che però non incontra i favori del calciatore più orientato a trovare una sistemazione definitiva non rientrando più nei piani di Inzaghi: la Fiorentina ci sta provando come ci aveva già provato la scorsa estate, prima dello stop dello stesso tecnico su Sensi con ripensamento a gennaio quando è stato girato alla Sampdoria", conferma infatti il Corriere dello Sport.