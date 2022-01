Sky – Sensi via a gennaio? Inter disposta ad accontentarlo. E si cerca un vice-Perisic

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter starà alla finestra in questo mercato invernale ma sarà pronta a cogliere opportunità

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter starà alla finestra in questo mercato invernale ma sarà pronta a cogliere opportunità qualora se ne presentassero. Potrebbe arrivare un centrocampista nel caso in cui Sensi dovesse andare via, con l'Inter che vuole accontentare il giocatore, fin qui poco utilizzato da Inzaghi. Sempre in ottica gennaio potrebbe esserci un tentativo per un vice-Perisic, tanto che l'Inter non si tirerà indietro se ci dovesse essere l'occasione.