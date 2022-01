Inter, Sensi in uscita? “Quattro club sono interessati: la posizione del giocatore”

In casa Inter, ci sono tre giocatori che potrebbero lasciare il club nel mercato di gennaio: tra questi c'è Sensi

In casa Inter, ci sono tre giocatori che potrebbero lasciare il club nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Kolarov potrebbe anche pensare al ritiro mentre Vecino ha detto no al Flamengo e, per questo, potrebbe rimanere a Milano fino a giugno andando così a scadenza di contratto. Discorso a parte per Sensi, "richiesto da tanti club in Italia (Sampdoria, Fiorentina, Sassuolo ed Empoli su tutte), ma indeciso sul da farsi".