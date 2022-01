Secolo XIX – Sì Inter, Sensi via: “La Samp pagherà tutto l’ingaggio. Giocherà trequartista”

Stefano Sensi si avvicina alla Sampdoria. Come riporta Il Secolo XIX, infatti, l'Inter si sarebbe definitivamente decisa a dare il via libera

Stefano Sensi si avvicina a grandi passi alla Sampdoria. Come riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, infatti, l'Inter si sarebbe definitivamente decisa a dare il via libera al trasferimento in prestito del centrocampista:

"Il nome di Sensi è caldo, l'Inter si sarebbe decisa a accontentare il calciatore, che vuole venire alla Sampdoria per ritrovare continuità di impiego (giocherebbe trequartista) e ripuntare alla Nazionale. La risposta è attesa per stamattina, la società per scaramanzia non si sbilancia più, dopo quanto successo la settimana scorsa, l'infortunio di Correa che ne ha bloccato il trasferimento a visite mediche già fissate al Laboratorio Albaro. In caso di risposta affermativa, e c'è fiducia, la Samp dovrà però farsi carico dell'ingaggio degli ultimi cinque mesi".