Sensi, proposto scambio al Monza: “C’è un nome che l’Inter vuole inserire nell’affare”

Inter e Monza potrebbero concludere molti affari in questa sessione di calciomercato estiva. Come scrive Tuttosport, infatti, sono tanti i nomi nerazzurri nel mirino dei brianzoli, neopromossi in Serie A. Ma fra i biancorossi c'è Carlos Augusto, laterale sinistro che, secondo il quotidiano, interesserebbe non poco all'Inter, che a tal proposito avrebbe proposto uno scambio con Sensi: