Sensi, Inzaghi vorrebbe trattenerlo: Stefano indeciso. Questa la sensazione. Kolarov…

Il tecnico nerazzurro vorrebbe trattenere il centrocampista a Milano. Intanto Kolarov sempre più vicino all'addio

Rinforzi, ma anche uscite. In casa Inter si guarda con attenzione la situazione di Stefano Sensi . Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’argomento è stato affrontato ieri nel corso del summit di mercato e oggi il giocatore avrà un nuovo contatto con la dirigenza.

"Inzaghi vorrebbe trattenerlo, Stefano è indeciso, ma la sensazione è che alla fine vada alla Samp. In uscita c’è pure Kolarov, che in settimana risolverà il contratto con l’Inter: non entrerà nello staff di Inzaghi, deve decidere se smettere subito di giocare o continuare altrove".