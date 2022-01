Inter, la Samp in pressing per Sensi: “Stefano sta maturando quest’idea”

Tempo di riflessioni per Stefano Sensi. Per lo scarso impiego stagionale all’Inter, il giocatore può dire addio a gennaio

Tempo di riflessioni e ragionamenti per Stefano Sensi. Per lo scarso impiego stagionale all’Inter, il giocatore può dire addio a gennaio. Inizialmente non era convinto di lasciare il club in prestito, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Lo svela Calciomercato.com: “Il corteggiamento della Samp va avanti, così come i dialoghi con l’Inter, e nel frattempo Sensi sta maturando sempre più l’idea di lasciare Milano per andare a giocare con maggiore continuità”, si legge.