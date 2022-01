Sky – Inter, continua il pressing della Sampdoria per Sensi: Giampaolo lo apprezza

Continua il pressing della Sampdoria su Stefano Sensi. Come vi abbiamo riportato, il centrocampista è entrato nel mirino dei blucerchiati

Continua il pressing della Sampdoria su Stefano Sensi. Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, il centrocampista, che sta trovando poco spazio in questa stagione nell'Inter targata Simone Inzaghi, è entrato nel mirino dei blucerchiati, che restano forti sul calciatore.

La situazione, dopo l'esonero di Roberto D'Aversa, non è cambiata: Sensi resta un obiettivo per il centrocampo della Sampdoria, anche e soprattutto se sulla panchina blucerchiata dovesse arrivare Marco Giampaolo, che è un grande estimatore dell'Sassuolo. Il corteggiamento continua, dato che da Genova stanno provando, riferisce Sky, a convincere il calciatore a rimettersi in gioco all'ombra della Lanterna.