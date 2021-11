Futuro Sensi, c’è una richiesta dell’Inter: “E c’è un retroscena sul no di Marotta”

Stefano Sensi è uno degli osservati speciali in casa Inter. I suoi tanti problemi fisici ne hanno limitato il rendimento anche quest'anno

Stefano Sensi è uno degli osservati speciali in casa Inter. I suoi tanti problemi fisici ne hanno limitato il rendimento anche in questo inizio di stagione, ma Inzaghi e la società continuano a credere in lui. In estate, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno rifiutato le offerte della Fiorentina, nella speranza di recuperarlo a pieno regime. Sensi, intanto, si gioca la sua ultima occasione. Scrive calciomercato.com: