Sensi-Samp, il retroscena. “Decisivo Mancini che l’ha definitivamente convinto così”

Stefano Sensi ha scelto la Sampdoria per ripartire e provare a convincere l'Inter a puntare ancora su di lui per la prossima stagione. Come riportato da Gran Hotel Calciomercato, ad incidere è stata anche la chiamata di Roberto Mancini. "Dopo qualche rallentamento (a causa dell’infortunio di Correa) la Samp riesce a strappare il sì definitivo dell’Inter per il prestito del classe 1995 e la palla passa dunque a Stefano. La decisione finale spetta a lui. La notizia del suo possibile approdo nella Genova blucerchiata arriva anche a Roberto Mancini, che non ci pensa due volte e telefona a Sensi. “Accetta, è una grande opportunità per te”. Stefano era già convinto della destinazione, ma la chiamata del Ct della Nazionale gli ha dato una spinta maggiore. Una motivazione in più per dire “sì”. Mancini ha sempre creduto in lui, come dimostrato dalla convocazione negli scorsi Europei, ai quali Sensi ha dovuto rinunciare a causa dell’ennesimo problema fisico".