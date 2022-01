Pedullà – Sensi-Sampdoria, la posizione dell’Inter. Vecino? Sarri in pressing

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Sampdoria è interessata a Stefano Sensi: gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Sampdoria è interessata a Stefano Sensi. L'Inter, secondo l'esperto di mercato, lascia la palla al giocatore ma non pare orientata a sostituirlo in caso di partenza. Per Vecino, invece, non ci sono proposte concrete a parte la Lazio. Sarri vorrebbe rinforzare subito il suo centrocampo ma Vecino resta un'opzione anche in ottica giugno, quando si libererà a parametro zero dall'Inter.