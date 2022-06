Sensi, partenza certa dall’Inter: “Destinazione Monza? Ecco le cifre per la plusvalenza”

Dopo il prestito alla Sampdoria, la carriera di Stefano Sensi è destinata a continuare ancora lontana dall'Inter . Questa volta, con ogni probabilità, a titolo definitivo. Come scrive calciomercato.com, infatti, sul centrocampista di proprietà nerazzurra c'è forte l'interesse del Monza. Sensi ha un peso a bilancio di 12,5 milioni di euro e con i biancorossi si parla di una cessione per 15 milioni di euro (magari arrivando a 20 considerati bonus). Somma che, se confermata, garantirebbe ai nerazzurri anche una discreta plusvalenza:

"Sensi è in uscita dall'Inter e l'ideale per il club sarebbe venderlo a titolo definitivo. La speranza è quella di ricavare qualcosa dalla cessione del centrocampista (...). Lavori in corso per il futuro del classe '95, sul quale da mesi è vivo l'interesse del Monza. Nelle prossime settimane si potrebbe provare a intavolare un'operazione sulla base di 15 milioni di euro che con l'inserimento di bonus potrebbe salire fino a 20 milioni (il valore di Sensi a bilancio è di 12,5). Se l'Inter non dovesse riuscire a chiedere la cessione di Sensi definitivamente, la società sarebbe disposta nuovamente a cederlo in prestito gratuito".