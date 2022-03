Sensi, ritorno a Milano? Si è aperto uno scenario a sorpresa. E l’Inter ha agito subito

E' da decifrare il futuro di Sensi. Dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro, il centrocampista si è trasferito dall'Inter alla Samp

E' ancora tutto da decifrare il futuro di Stefano Sensi. Dopo una prima parte di stagione in nerazzurro in chiaroscuro, il centrocampista si è trasferito dall'Inter alla Sampdoria in prestito secco fino a giugno. Fino a qualche settimana fa sembrava scontato un suo ritorno a Milano per il 2022-23, ma secondo quanto riporta calciomercato.com l'Inter potrebbe anche decidere di non trattenerlo in rosa. Anche perché, riferisce la testata, i nerazzurri si sono già mossi concretamente per arrivare a Davide Frattesi del Sassuolo: