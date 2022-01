Sky – Sampdoria, tentativo serio per Sensi: contatti con l’Inter e il giocatore, il punto

La Sampdoria ci prova seriamente per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter sarebbe entrato prepotentemente nel mirino dei blucerchiati

La Sampdoria ci prova seriamente per Stefano Sensi. Secondo quanto riportato da Sky Sport durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", infatti, il centrocampista dell'Inter sarebbe entrato prepotentemente nel mirino del club blucerchiato.

Nelle scorse ore, riferisce Gianluca Di Marzio, ci sarebbero stati i primi contatti sia tra le società che tra la Samp e il giocatore, che ora ha il pallino in mano. Sarà Sensi, infatti, a decidere se vorrà continuare la sua avventura all'Inter fino al termine della stagione, nonostante il poco spazio avuto quest'anno con Simone Inzaghi, oppure se vorrà provare una nuova esperienza in prestito per trovare più continuità. Il tentativo della Sampdoria, comunque, è deciso e serio.