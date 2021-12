Inter, Sensi vuole giocare di più: “C’è una pista di mercato in Serie A”

Poco impiegato da Simone Inzaghi anche in seguito all'ennesima sequenza di infortuni, Stefano Sensi non può essere contento

Poco impiegato da Simone Inzaghi anche in seguito all'ennesima sequenza di infortuni, Stefano Sensi non può essere contento della sua attuale situazione. Ecco perché, secondo quanto riportato da Repubblica, il centrocampista dell'Inter si starebbe guardando intorno. Come unica alternativa in Serie A, però, c'è solo il Sassuolo, suo ex club: