Mercato Inter, Sky Sport dà la sentenza definitiva sul futuro di Lautaro Martinez

L’Inter prosegue il suo lavoro sul mercato, alla ricerca di occasioni ma con grandi certezze. Una di queste è Lautaro Martinez, per il quale il club nerazzurro ha fatto sempre muro di fronte a numerose proposte provenienti soprattutto da Barcellona. E Marotta e Ausilio non hanno alcuna intenzione di mollare il colpo proprio ora: perché come riportato da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, la permanenza a Milano dell’argentino ora è assolutamente fuori dubbio. “Resterà al 100% all’Inter“, ha sentenziato su Twitter rispondendo ad una domanda di un tifoso. Antonio Conte avrà dunque ancora il suo Toro.