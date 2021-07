Mediaset – Sergi Roberto, Barça chiede 15mln: “Può andare all’Inter con questo scambio”

Se dalla Spagna frenano, Sport Mediaset rilancia, per l'Inter, il nome di Sergi Roberto del Barcellona: il possibile scambio

Se dalla Spagna frenano, Sport Mediaset rilancia, per l'Inter , il nome di Sergi Roberto del Barcellona. Il laterale spagnolo, in scadenza di contratto con i blaugrana nel 2022, avrebbe avuto dei contatti con il club nerazzurro. Secondo l'emittente, la richiesta del Barça si aggirerebbe sui 15-20 milioni di euro. Non facile trattare, soprattutto se si considera che ormai da tempo dalla Catalogna sognano un gioiello nerazzurro come Lautaro Martinez.

Ed è proprio questo lo scambio su cui, secondo Sport Mediaset, si potrebbe ragionare. Il Barcellona offrirebbe Sergi Roberto (e un sostanzioso conguaglio economico) per arrivare all'argentino, per il quale l'Inter chiede almeno 90 milioni di euro. Per il momento, è un'ipotesi di mercato. Ma non è escluso che si possa trasformare in qualcosa di più.