UFFICIALE – Sergio Ramos lascia il Real Madrid: il comunicato

Dopo 16 anni, Sergio Ramos ha deciso di lasciare il Real Madrid. E' stato lo stesso club spagnolo da annunciarlo attraverso una nota

"Il Real Madrid rende noto che domani avrà luogo un atto istituzionale di tributo e di saluto del nostro capitano Sergio Ramos, alla presenza del presidente Florentino Perez. A seguire, Sergio Ramos prenderà parte a una conferenza stampa in via telematica per rispondere alle domande della stampa".