EDICOLA / CdS: Riparte Serie A, Napoli in pole. Nodi per Inter e Milan

Pagelle di mercato sulla prima pagina del quotidiano che parla di un nuovo inizio di campionato e delle favorite per lo scudetto

Il Corriere dello Sport fa le pagelle dell'estate a pochi giorni dall'inizio di una nuova stagione in Serie A. E a centro pagina titola: "È ancora Napoli. Sabato riparte il campionato, gli Azzurri ripartono in pole. Osi e Kvara blindati: caccia al quarto scudetto. I nodi di Inter e Milan. Juve, le mosse per Lukaku e il mistero legato a Pogba. Lazio, la chiave è Kamada. Roma, Mourinho senza il nome. Fiorentina forte e ambiziosa".