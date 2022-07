La Stampa – Torino, Bremer da domani in ritiro. Settimana decisiva per la cessione

Domani riparte la stagione del Torino e al raduno, al Filadelfia, è atteso anche Gleison Bremer, difensore nel mirino dell'Inter. Nonostante sia un giocatore in partenza, il difensore brasiliano comincerà la sua stagione agli ordini di Juric, come spiegato dal quotidiano La Stampa. "Sarà un inizio anche un po’ beffardo, perché a meno di sorprese dell’ultima ora sarà presente l’unico big rimasto, ma con la valigia in mano: il brasiliano. È appena tornato dalle vacanze in Brasile ed è convocato, d’altronde è un normale tesserato. Si allenerà come se nulla fosse, ma è difficile se non impossibile che parta per Bad Leonfelden, la prima tappa dell’estate granata all’estero", si legge nell'articolo del giornale torinese.