Sfoghi plateali, Sanchez recidivo: “Mesi fa bussò alla porta dell’Inter per…”

Non è la prima volta che Alexis Sanchez si lascia andare a esternazioni plateali che fanno storcere il naso nell'ambiente Inter. Già durante la gestione Conte il calciatore aveva sfogato la sua frustrazione sui social, ma non solo. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, infatti, a gennaio l'ex Arsenal aveva bussato alla porta del club per chiedere la cessione:

"La cosa ha infastidito il club, che però non multerà, anche se non è la prima volta che il cileno sbuffa in maniera così plateale. Già a gennaio aveva bussato alla porta dei dirigenti per chiedere la cessione definitiva e in quell’occasione era stata partorita l’idea dello scambio con Edin Dzeko, sopravvissuta per un paio di giorni appena".