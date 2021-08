Zapata? Motori spenti. Inter proiettata su Correa. In piedi i contatti con Vlahovic

Dopo l'arrivo di Dzeko arriverà un altro attaccante e il giocatore argentino sembra in questo momento quello su cui potrebbero concentrarsi gli sforzi di Marotta

L'affare Dzekosi è sbloccato quando la Roma ha individuato e messo a segno il colpo in attacco per Mourinho: arriverà Abraham, proprio dal Chelsea. E questo affare influenza anche il resto del mercato nerazzurro perché era il nome individuato dall'Atalanta come sostituto di Zapata. Per questo "L’Atalanta ha spento i motori per l’uscita di Zapata anche per la mossa di Tammy. Invece Marotta e Ausilio continuano ad avvicinarsi alla Lazio per il Tucu Correa, gradito ad Inzaghi. E, nel frattempo, in attesa dell’extra-budget da Nanchino, tengono in piedi i contatti col mondo di Dusan Vlahovic", scrive La Gazzetta dello Sport sul mercato interista in entrata e spiega così il post Lukaku.