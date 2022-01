Simeone: “Atletico? Tutto finisce prima o poi. Mi piacerebbe tornare in Serie A”

Diego Palo Simeone, ex centrocampista dell'Inter e oggi allenatore dell'Atletico Madrid, ha manifestato il desiderio di tornare in Italia

Nella conferenza stampa di presentazione della docu-serie dedicata alla sua carriera, Diego Palo Simeone, ex centrocampista dell'Inter e oggi allenatore dell'Atletico Madrid, ha manifestato il desiderio di tornare un giorno su una panchina della Serie A:

"L'Atletico è una gran parte della mia vita. Prima o poi dovrò andarmene, perché nella vita inizia e finisce tutto. Mi auguro che questa separazione, quando arriverà, sia frutto di una decisione condivisa. Ma è chiaro che per me l'Atletico è stato, è e sarà sempre speciale".

Che ricordo ha del suo passato in Italia ?

"Ho un ricordo meraviglioso del calcio italiano, ho imparato molto da giocatore e da uomo. Sono maturato in Italia e mi piacerebbe tornarci in futuro da allenatore. Ci sono grandi squadre in Serie A e c'è un bel livello, oggi sto bene dove sono, ma tutto finisce nella vita e nel calcio".