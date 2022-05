Giovanni Simeone nome per l’Inter? Biasin: “Su di lui posso dire che…”

A Telelombardia, Fabrizio Biasin ha risposto alle domande di mercato di alcuni telespettatori: ecco le considerazioni sul nome di Simeone

Ospite di Telelombardia, Fabrizio Biasin ha risposto alle domande di mercato di alcuni telespettatori. In particolare, un tifoso ha chiesto sull'eventualità che Giovanni Simeone, figlio del Cholo oggi all'Hellas Verona, possa diventare un obiettivo per l'attacco dell'Inter . Ecco la risposta del giornalista:

"Giovanni Simeone? Ti posso dire che in passato una chiacchiera c'è stata al primo anno di Conte. C'era una possibilità: lui poteva andare all'Atletico Madrid dal padre, che però ha detto no. Per l'Inter non se ne è fatto niente, poi lui ha fatto il suo percorso. Non credo che sia ora nella testa dei dirigenti nerazzurri".