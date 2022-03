Repubblica – Simeone vuole Lautaro. L’Inter potrebbe chiudere una doppia operazione e non solo

Il Cholo ha già parlato con l'Atletico spiegando l'importanza di arrivare al Toro. Cosa cambierebbe per l'Inter

Per Diego Simeone l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco dell'Atletico Madrid è Lautaro Martinez. È quanto riporta Repubblica nella sua edizione online. "Tra l'altro la cessione dell'argentino, oltre a quella inevitabile - scelta del calciatore - di de Vrij in Premier, permetterebbe all'Inter di ottenere da un lato il cash per chiudere le operazioni già ben avviate su Scamacca e Frattesi e dall'altro di far posto eventualmente all'arrivo di Paulo Dybala", sottolinea il quotidiano.