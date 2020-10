In Spagna – L’Atletico mette nel mirino Brozovic e c’è l’ok di Simeone: la richiesta dell’Inter

In due diverse occasioni Marcelo Brozovic è stato a un passo dal lasciare l’Inter. La prima risale a gennaio 2018, sono gli ultimi giorni di mercato e il Siviglia ha preparato l’aereo per portarlo in Spagna, ma Spalletti blocca tutto e l’operazione salta. L’ultima è più recente con il croato vicino al Monaco, anche questa volta, però, l’affare sfuma. Adesso potrebbe ripresentarsi un’altra occasione e la destinazione è ancora una volta la Spagna.

Secondo quanto riportano alcuni media spagnoli, l’Atletico Madrid ha messo nel mirino il centrocampista e il Cholo Simeone negli ultimi mesi ha osservato il giocatore ed è pronto a scommettere su di lui. Il contratto di Brozovic scade nel 2022, ma se l’Inter non riuscisse a venderlo prima dell’estate e senza un rinnovo del contratto, inevitabilmente calerà il prezzo del cartellino. Ciò faciliterebbe l’arrivo del centrocampista alla corte del Cholo, ma mai per meno di 30 milioni di euro. L’Inter, infatti, valuta Brozovic 50 milioni, l‘inserimento di un calciatore dell’Atletico nell’operazione potrebbe portare a un accordo tra i due club.

