Né Emerson né Alonso: “A sinistra l’Inter tra giugno e luglio ha avuto dialoghi con…”

Durante tutto il corso del calciomercato, l’Inter ha sondato diverse piste per rinforzare la fascia sinistra. Alla fine Antonio Conte ha deciso di puntare sul rientrante Ivan Perisic, ma i nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sono stati accostati più volte ai nerazzurri. Ma, secondo quanto riporta Calciomercato.com, il vero obiettivo era un altro.

“L’Inter ha pensato di prendere Robin Gosens in estate. Si è parlato tanto di Juve, ma in realtà la squadra che lo voleva davvero era quella nerazzurra. L’Inter lo avrebbe voluto per il 3-5-2 di Conte, i dialoghi sono partiti tra giugno e luglio, ma le parti erano distanti e alla fine Gosens è rimasto all’Atalanta”, scrive il portale.