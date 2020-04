Inter, sguardo a sinistra: c’è il preferito di Conte, costa 25 mln. Ma occhio ad altri due top

Antonio Conte sembra avere un nome preferito su tutti per la fascia sinistra della prossima stagione della sua Inter. E’ Emerson Palmieri, esterno italo-brasiliano di proprietà del Chelsea, più volte accostato ai nerazzurri. Ma in lista ci sono anche Marcos Alonso, cercato dall’Inter a gennaio, e Kurzawa, in scadenza di contratto con il PSG. Scrive il Corriere dello Sport:

“Conte? A sinistra il suo preferito è Emerson Palmieri, che ha già avuto alle sue dipendenze al Chelsea al pari di Marcos Alonso. Nella gerarchia di Lampard, lo spagnolo è un passo avanti rispetto all’italo-brasiliano, che dunque è più facile da portare via, ma la sua valutazione resta alta, ovvero tra i 20 e i 25 milioni. Chi non costerebbe nulla, almeno per il cartellino, perché tra commissioni e ingaggio l’investimento sarebbe comunque consistente, è Kurzawa, in scadenza con il PSG (…). La concorrenza rischia di essere ampia“.

(Fonte: Corriere dello Sport)