Skriniar-Psg, c’è l’accordo. Oggi nuovo contatto con l’Inter: a 72-75 si chiude

Il Psg spinge per il difensore dell'Inter, oggi ci potrebbe essere un nuovo contatto tra i club e un rilancio del club parigino

Continua il pressing del Psg per Milan Skriniar. Dopo l’offerta di 55 milioni più 10 di bonus rifiutata dall’Inter, il club francese non si è arreso. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti diretti tra le due società con il Psg pronto a toccare quota 70 milioni comprensivi di bonus.

L’Inter chiede 80, ma alla cifra di 72-75 l’affare potrebbe andare in porto. Skriniar ha già l’accordo per un quinquennale da 8 milioni con i parigini e verrà sostituito in nerazzurro con Gleison Bremer.