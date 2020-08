TS – Skriniar, addio certo con Conte, probabile con Allegri. “Ma con Max invece di Ndombele…”

Tuttosport non ha dubbi: Milan Skriniar sarà molto probabilmente il sacrificato di lusso dell’Inter. Anche con l’eventuale arrivo di Massimiliano Allegri, nonostante il ritorno della difesa a quattro. Spiega infatti il quotidiano torinese: “Il big in uscita è Milan Skriniar su cui è sempre fortissimo l’interesse del Tottenham. La sua partenza è scontata nel caso in cui rimanga Conte e comunque probabile qualora arrivasse Allegri. Per quest’ultimo sarebbe un dolorosissimo sacrificio, ma Max – da sempre – è stato un allenatore aziendalista e non porrebbe il veto su un’operazione voluta dal club. Piuttosto potrebbero cambiare le coordinate dell’affare: non più uno scambio con Ndombélé, ma solo cash“.