Tuttosport: “Allegri sogna Skriniar. C’è un dettaglio che autorizza la Juve a pensare positivo”

Già nella giornata di ieri, Tuttosport ha lanciato l'indiscrezione circa l'interesse della Juventus per Milan Skriniar. Oggi il quotidiano torinese ritorna così sull'argomento:

"E qui subentrano i sogni proibiti di Massimiliano Allegri. A parte il difensore slovacco Milan Skriniar, il cui contratto fino al 2023 autorizza a pensare positivo pur nell’oggettiva difficoltà di un accordo qualsiasi tra Juventus e Inter, attenzione al destino di Sergej Milinkovic Savic. Il serbo, a 27 anni, guarda alla prossima come l’ennesima estate con il suo nome al centro delle chiacchierate nei salotti internazionali del mercato. L’ex Genk ormai non deve dimostrare più nulla, perché merita da tempo una dimensione top, ma la sua posizione non sarà definitivamente chiarita fin quando resterà un problema insormontabile trattare con il presidente Claudio Lotito".