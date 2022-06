Skriniar-PSG, gli aggiornamenti. Bremer affare slegato. “L’Inter prenota un altro difensore”

Gleison Bremer è il grande obiettivo per la difesa dell'Inter ma non è l'unico nome cerchiato dai nerazzurri

Gleison Bremer è il grande obiettivo per la difesa dell'Inter ma non è l'unico nome cerchiato dai nerazzurri. Marotta e Ausilio hanno un'intesa con il giocatore del Torino - sin da gennaio - ma devono trovare l'accordo con Cairo, che chiede 40 mln di euro. "Si dovrà ragionare sull’inserimento di una contropartita tecnica, o in alternativa studiare una formula alternativa per l’affare", scrive il Corriere dello Sport che rimarca come la trattativa sia slegata dalla cessione Skriniar, ad oggi candidato numero 1 a partire per rispettare il diktat imposto ad inizio mercato da Zhang.