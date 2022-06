Repubblica – Skriniar, settimana prossima decisiva: PSG sale a 70, per chiudere…

Il PSG fa sul serio per Milan Skriniar. L'Inter deve fare una cessione illustre e il difensore è il candidato numero uno a lasciare Milano

Il PSG fa sul serio per Milan Skriniar . L'Inter deve fare una cessione illustre e il difensore è il candidato numero uno a lasciare Milano. Gli aggiornamenti sulla trattativa arrivano dall'edizione online di La Repubblica.

“La prossima settimana sarà quella decisiva per il passaggio di Milan Skriniar al Psg. Le due società avranno un contatto diretto - forse l'ultimo - per cercare di concludere la trattativa. I parigini toccheranno quota 70 milioni tra parte fissa e bonus, con l'Inter che potrebbe scendere da 80 milioni a 72-75. Il difensore ha già dato l'ok da qualche settimana al trasferimento in Francia dove lo aspetta un quinquennale da 8 milioni a stagione”, si legge.