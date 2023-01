Inter, Skriniar capitano a San Siro. È l’ultima volta? Tutte le cifre sul tavolo col PSG

Milan Skriniar può dire addio all’Inter già in questa finestra di mercato: lo scenario

Alessandro Cosattini

Milan Skriniar può dire addio all’Inter già in questa finestra di mercato. È un'ipotesi emersa nelle scorse ore e ne parla anche l’edizione online di Repubblica in vista del match di questa sera contro l’Empoli. Ecco tutte le cifre sul tavolo del difensore, atteso regolarmente in campo dal 1’, dell’Inter e del PSG.

Skriniar, le cifre sul tavolo — “Dopo mesi di tira e molla, fra palesi d'amore per la maglia e sotterranee trattative, il difensore slovacco ha comunicato al club nerazzurro che non accetterà la proposta di prolungamento del suo contratto, in scadenza a fine stagione. La ragione è semplice: il Psg gli offre una volta e mezzo lo stipendio proposto dall'Inter. Nove milioni contro sei, più bonus. In aggiunta, se il trasferimento a Parigi si perfezionerà in estate, il giocatore sarà svincolato e per questo incasserà anche una ventina di milioni di gettone alla firma. Il bonus iniziale potrebbe ridursi o sparire se invece il Psg e l'Inter dovessero trovare un accordo per portare Skriniar a Parigi già a gennaio, e in questo caso l'emiro del Qatar proprietario del Psg potrebbe dare a Zhang una decina di milioni. Un'ipotesi che Cristophe Galtier, tecnico dei francesi, ha indicato come possibile.

In campo da capitano — Questa sera contro l'Empoli è molto probabile che Skriniar avrà ancora al braccio la fascia, visto che tutti i giocatori con più anzianità di lui in nerazzurro non dovrebbero essere in campo, a partire da Brozovic e Handanovic, entrambi infortunati, e il secondo ormai declassato a riserva di Onana. Inzaghi con ogni probabilità schiererà infatti una squadra pressoché identica a quella vista in campo in Arabia col Milan Resta da capire quale accoglienza riserverà a capitan Skriniar il pubblico di San Siro, che tanto lo ha amato e che per questo ora soffre”, si legge. Qui a tal proposito il messaggio della Curva su Skriniar.

